Оксана Марченко открыла кинобизнес в России: его возглавил экс-продюсер "Україна має талант"

Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко будет работать в России над производством фильмов. В этом ей будет помогать бывший продюсер талант-шоу "Україна має талант".

В реестре юридических лиц России осенью 2023 года зарегистрировали новую компанию "Вервица Фильм", основательницей которой является Оксана Марченко. Возглавил ее Алексей Басманов.

К слову "Паломница" Марченко неожиданно вернулась в соцсети в новом образе: редкое фото предательницы

Оксана Марченко основала бизнес в России

99,99% компании принадлежит российскому АО (акционерное общество) "Ренессанс", бенефициарной владелицей которого является Оксана Марченко. Это указывал Виктор Медведчук в своей декларации. Эта компания также указывается как основательница других структур одиозной пары в России.

Другая доля размером 0,01% принадлежит Басманову Алексею Сергеевичу. Это бывший линейный продюсер талант-шоу "Україна має талант". Он родился в России, но работал вместе с Марченко в рамках проекта.

Бывшие коллеги Алексея Басманова рассказали журналистам, что он помогал Марченко с циклом фильмов "Паломница".

Что слышно от Оксаны Марченко сейчас

После длительного отсутствия в социальных сетях Оксана Марченко вышла на связь в своем телеграм-канале.

В конце февраля она сменила имидж и вместо платка на голове показалась с новой прической. Марченко изменила главное фото канала на свежее.

Телеведущая-предательница зато очень активна в своем ютубе, где продолжает выпускать фильмы "Паломница". Марченко посещает русские церкви и рассказывает "невыдуманные истории". В серии она вставляет общение со звездами-путинистами.