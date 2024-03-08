У реєстрі юридичних осіб Росії восени 2023 зареєстрували нову компанію "Вервица Фильм", засновницею якої є Оксана Марченко. Очолив її Олексій Басманов.
До слова "Паломниця" Марченко несподівано повернулася в соцмережі в новому образі: рідкісне фото зрадниці
Оксана Марченко заснувала бізнес в Росії
99,99% компанії належить російському АО (акціонерне товариство) "Ренессанс", бенефіціарною власницею якого є Оксана Марченко. Це вказував Віктор Медведчук у своїй декларації. Ця компанія також вказується як засновниця інших структур одіозної пари в Росії.
Інша частка розміром 0,01% належить Басманову Олексію Сергійовичу. Це колишній лінійний продюсер талант-шоу "Україна має талант". Він народився в Росії, але працював разом з Марченко в межах проєкту.
Колишні колеги Олексія Басманова розповіли журналістам, що він допомагав Марченко з циклом фільмів "Паломниця".
Що чути від Оксани Марченко зараз
Після тривалої відсутності в соціальних мережах Оксана Марченко вийшла на зв'язок у своєму телеграм-каналі.
Наприкінці лютого вона змінила імідж та замість хустки на голові показалася з новою зачіскою. Марченко змінила головне фото каналу на свіже.
Телеведуча-зрадниця натомість дуже активна у своєму ютубі, де продовжує випускати фільми "Паломниця". Марченко відвідує російські церкви і розповідає "невигадані історії". У серії вона вставляє спілкування з зірками-путіністами.