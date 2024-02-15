В четверг, 15 февраля, стартовал Берлинский фестиваль. Утром в его рамках состоялась пресс-конференция, на которой присутствовала еще и член жюри Оксана Забужко.

К теме Оксана Забужко вошла в состав международного жюри Берлинале-2024

Оксана Забужко напомнила о войне

Когда писательнице дали слово, на ее телефоне зазвучала сирена – сигнал воздушной тревоги.

Оксана Забужко извинилась и объяснила, что на самом деле это отбой тревоги, что означает, что сейчас ракетная угроза недействительна. Однако она продолжалась все утро. Так незапланированно писательница снова напомнила о войне каждому присутствующему в этом зале.

На телефоне Забужко сирена воздушной тревоги: видео

Оксана Забужко среди членов жюри Берлинале

Украинская писательница и культурный деятель вошла в жюри Берлинского кинофестиваля как обладательница французского Ордена Почетного легиона, центральноевропейской литературной премии Angelus.

Оксана Забужко вместе с другими членами жюри во главе с президентом Люпитой Нионго будет присуждать "Золотого медведя" за лучший фильм и "Серебряных медведей" в других категориях.

Берлинале-2024 продлится до 25 февраля, когда состоится официальная церемония награждения. В конкурсную программу вошли и украинские ленты.