У четвер, 15 лютого, стартував Берлінський фестиваль. Зранку у його межах відбулась пресконференція, на якій була присутня ще й членкиня журі Оксана Забужко.

До теми Оксана Забужко увійшла до складу міжнародного журі Берлінале-2024

Оксана Забужко нагадала про війну

Коли письменниці дали слово, на її телефоні залунала сирена – сигнал повітряної тривоги.

Оксана Забужко перепросила й пояснила, що насправді це відбій тривоги, що означає, що наразі ракетна загроза недійсна. Однак вона тривала увесь ранок. Так незаплановано письменниця знову нагадала про війну кожному присутньому у цьому залі.

На телефоні Забужко сирена повітряної тривоги: відео

Оксана Забужко серед членів журі Берлінале

Українська письменниця та культурна діячка увійшла до журі Берлінського кінофестивалю як володарка французького Ордену Почесного легіону, центральноєвропейської літературної премії Angelus.

Оксана Забужко разом з іншими членами журі на чолі з президенткою Люпітою Ніонго присуджуватиме "Золотого ведмедя" за найкращий фільм та "Срібних ведмедів" в інших категоріях.

Берлінале-2024 триватиме до 25 лютого, коли відбудеться офіційна церемонія нагородження. До конкурсної програми увійшли й українські стрічки.