Українська письменниця та культурна діячка Оксана Забужко стала однією з членів міжнародного журі 74 Берлінського кінофестивалю. Вона приєднається до президентки журі Люпіти Ніонго – оскароносної акторки та режисерки з Кенії.

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Оксана Забужко увійшла до журі Берлінале

На сайті Берлінале описали біографію Оксани Забужко та її нагороди: це французький Орден Почесного легіону, центральноєвропейська літературна премія Angelus, премія "Книга року".

Оксана Забужко, яка написала свої перші вірші в юності, є чи не найвизначнішою письменницею в Україні. Вона вже видала понад 20 книг, серед яких поезія, проза та публіцистика,

– так описують письменницю.



Оксана Забужко / Фото Берлінале, Agnete Brun

Члени журі Берлінале присуджуватимуть "Золотого ведмедя" за найкращий фільм, а також "Срібних ведмедів" за найкращу режисуру, найкращу головну роль, найкращу роль другого плану, найкращий сценарій та видатний мистецький внесок.

До складу міжнародного журі увійшли також: режисерка з Гонконгу Ен Хуей, іспанський режисер Альберт Серра, акторка та режисерка Жасмін Трінка, американський режисер та актор Брейді Корбет та режисер Крістіан Петцольд з Німеччини.

Коли відбудеться Берлінале-2024

Берлінський кінофестиваль запланований на 15 – 25 лютого. 24 лютого відбудеться офіційна церемонія нагородження.

Українські фільми увійшли до конкурсної програми Берлінале. Відбудеться світова прем'єра двох документальних стрічок та одного художнього.