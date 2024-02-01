Оксана Забужко вошла в состав международного жюри Берлинале-2024

Ежегодно организаторы Берлинале выбирают международное жюри кинофестиваля. В этом году в его состав вошла украинская писательница Оксана Забужко.

Украинская писательница и культурный деятель Оксана Забужко стала одной из членов международного жюри 74 Берлинского кинофестиваля. Она присоединится к президенту жюри Люпите Нионго – оскароносной актрисе и режиссеру из Кении.

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Оксана Забужко вошла в жюри Берлинале

На сайте Берлинале описали биографию Оксаны Забужко и ее награды: это французский Орден Почетного легиона, центральноевропейская литературная премия Angelus, премия "Книга года".

Оксана Забужко, которая написала свои первые стихи в юности, является едва ли не самой выдающейся писательницей в Украине. Она уже издала более 20 книг, среди которых поэзия, проза и публицистика,

– так описывают писательницу.



Оксана Забужко / Фото Берлинале, Agnete Brun

Члены жюри Берлинале будут присуждать "Золотого медведя" за лучший фильм, а также "Серебряных медведей" за лучшую режиссуру, лучшую главную роль, лучшую роль второго плана, лучший сценарий и выдающийся художественный вклад.

В состав международного жюри вошли также: режиссер из Гонконга Эн Хуэй, испанский режиссер Альберт Серра, актриса и режиссер Жасмин Тринка, американский режиссер и актер Брейди Корбет и режиссер Кристиан Петцольд из Германии.

Когда состоится Берлинале-2024

Берлинский кинофестиваль запланирован на 15 – 25 февраля. 24 февраля состоится официальная церемония награждения.

Украинские фильмы вошли в конкурсную программу Берлинале. Состоится мировая премьера двух документальных лент и одного художественного.