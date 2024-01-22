По словам Олега, Евгений всегда вел здоровый образ жизни. Поэтому смерть мужчины стала настоящим шоком как для Филимонова, так и всей семьи артиста.

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Олег Филимонов прокомментировал смерть Хаита

Юморист рассказал, что Евгений даже не употреблял алкоголь. У него были определенные болезни, однако он никогда не жаловался на проблемы с сердцем, как утвердил Олег. Все близкие и знакомые Хаита не могут поверить в его смерть.

Произошедшее для всех нас является абсолютной неожиданностью. У него были какие-то болячки, но ничего с сердцем связано не было. Для всех друзей это абсолютный шок. Мы до сих пор не можем прийти в себя. Он всю жизнь вел здоровый образ жизни, не имел вредных привычек, совершенно не употреблял спиртное.

– высказался он.

После того как родители Евгения узнали, что он умер, им стало плохо. Поэтому Олег вызвал скорую помощь. Они не могли сказать ни слова от шокового состояния. Выяснилось, что сын сценариста не может приехать на прощание с отцом, потому что живет и работает в России.

Мама отказывалась понимать, что произошло, а папа – Валерий Исаакович не мог произнести ни слова, плакал. Младший брат Ростислав рвался приехать, мы с ним разговаривали, но по некоторым причинам это абсолютно невозможно. Такая же ситуация с сыном Жени – он спортивный аналитик, давно живущий в РФ,

– рассказал Олег.

Товарищ Хаита, сценарист Александр Тарасуль рассказал, что был знаком с ним в течение 40 лет. Они работали вместе над множеством проектов. Тарасуль считает причиной смерти Евгения – тяжелое эмоциональное состояние из-за войны в стране.

Стресс из-за войны, нерва, невозможность что-то придумать, чтобы спасти людей – вот причины случившегося. Он был очень необычным человеком – и снаружи, и внутренне. Писал чудесные стихи. Все произошло внезапно – "скорая" приехала, но уже констатировала только смерть,

– отметил Александр.

Кто такой Евгений Хаит