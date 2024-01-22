За словами Олега, Євген завжди вів здоровий спосіб життя. Тому смерть чоловіка стала справжнім шоком як для Філімонова, так і для всієї родини артиста.

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Олег Філімонов прокоментував смерть Хаїта

Гуморист розповів, що Євген навіть не вживав алкоголю. У нього були певні хвороби, однак, він ніколи не скаржився на проблеми з серцем, як ствердив Олег. Тож усі близькі та знайомі Хаїта не можуть повірити у його смерть.

Те, що сталося, для всіх нас є абсолютною несподіванкою. Він мав якісь болячки, але нічого з серцем пов'язано не було. Для всіх друзів – це абсолютний шок. Ми досі не можемо прийти до тями. Він все життя вів здоровий спосіб життя, не мав шкідливих звичок, абсолютно не вживав спиртного.

– висловився він.

Після того, як батьки Євгена дізналися, що він помер, їм стало погано. Тому Олег викликав швидку допомогу. Вони не могли промовити жодного слова від шокового стану. З'ясувалось, що син сценариста не може приїхати на прощання з батьком, бо живе та працює в Росії.

Мама відмовлялася розуміти, що сталося, а тато – Валерій Ісаакович не міг вимовити ні слова, плакав. Молодший брат Ростислав рвався приїхати, ми з ним розмовляли, але з деяких причин, це абсолютно неможливо. Така сама ситуація із сином Жені – він спортивний аналітик, давно мешкає в РФ,

– розповів Олег.

Товариш Хаїта, сценарист Олександр Тарасуль розповів, що був знайомий з ним протягом 40 років. Вони працювали разом над великою кількістю проєктів. Тарасуль вважає причиною смерті Євгена – важкий емоційний стан через війну в країні.

Стрес через війну, нерви, неможливість щось вигадати, щоб врятувати людей – ось причини того, що сталося. Він був дуже незвичною людиною – і зовні, і внутрішньо. Писав чудові вірші. Все сталося раптово – "швидка" приїхала, але вже констатувала лише смерть,

– зазначив Олександр.

Хто такий Євген Хаїт