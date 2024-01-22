Трагічну звістку у своєму фейсбуці зробив керівник фракції "Слуга народу" в Одеській міській раді Олег Філімонов. Він зауважив, що Євген Хаїт ніколи не скаржився на проблеми з серцем.

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Був учасником команди КВК

Відомо, що Євген Хаїт був учасником команди КВК Одеського державного університету. Він також був актором "Джентльмен-шоу", а також сценаристом телешоу "Голі і смішні".

Як зауважив Олег Філімонов, у Євгена зупинилося серце, хоч він ніколи не скаржився на нього. Він додав, що "запанувала порожнеча". За його словами, Хаїт був розумником, дуже тонкою та талановитою людиною. Що він писав чудові вірші, прекрасні та глибокі есе.

Майстер формулювань та наш беззмінний комерційний директор ще з часів наших після КВКшних гастролей. Як він любив життя! Він співав з ансамблем дівчат. Він проводив кастинг для "Голих і смішних" і мав славу знавця жіночої краси. Друже, без тебе так порожньо і погано! Спочивай із миром,

– написав у дописі Філімонов.

Відомо, що прощання з Євгеном Хаїтом відбудеться 23 січня у фойє Одеської кіностудії. Воно розпочнеться з 12:00 до 14:00. А поховають культурного діяча на Таїровському цвинтарі.

Редакція Кіно 24 висловлює співчуття рідним і близьким актора, драматурга та сценариста Євгена Хаїта.