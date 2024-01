Чарлі Пут, який є прихильником ситкому, виступив із триб'ют-виконанням. Він виконав пісню 2015 року під назвою "I'll See You Again", яка була присвячена пам'яті Пола Вокера.

На церемонії вручення Еммі-2024 вшанували пам'ять Меттью Перрі

Дует "The War and Treaty" здивували зал зворушливим виконанням пісні з "Друзів" "I'll Be There For You".

Пісня "I'll Be There For You" у "Друзях": дивіться відео

Під час триб'юту одночасно на екрані представили знімки кінолегенд, яких Голлівуд втратив у 2023 році. Останнім, чий портрет з'явився, був Меттью Перрі, і це викликало гучні оплески у залі.

Церемонія вручення Еммі-2024 відбулась пізніше через страйки у Голлівуді

Вручення премії 2023 року було заплановане на 18 вересня, але через страйк голлівудських акторів церемонію перенесли. Це сталося вперше з 2001 року, коли нагородження було відтерміновано через теракти на хмарочоси в Нью-Йорку.