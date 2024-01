Чарли Пут, являющийся сторонником ситкома, выступил с трибьют-исполнением. Он исполнил песню 2015 года под названием "I'll See You Again", посвященной памяти Пола Уокера.

На церемонии вручения Эмми-2024 почтили память Мэттью Перри

Дуэт "The War and Treaty" удивили зал трогательным исполнением песни из "Друзей" "I'll Be There For You".

Во время трибьюта одновременно на экране представили снимки кинолегенд, которые Голливуд потерял в 2023 году. Последним, чей портрет появился, был Мэттью Перри, и это вызвало громкие аплодисменты в зале.

Церемония вручения Эмми-2024 состоялась позже из-за забастовок в Голливуде

Вручение премии 2023 года было запланировано на 18 сентября, но из-за забастовки голливудских актеров церемонию перенесли. Это произошло впервые с 2001 года, когда награждение было отсрочено из-за терактов небоскребов в Нью-Йорке.