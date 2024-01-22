Дізнайтесь в матеріалі, чи з'ясували причину смерті та що написала у публікації про втрату рідна сестра актора.

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Помер Девід Гейл: що сталося

Згідно з повідомленням, актор пішов з життя у суботу, 20 січня. Девід Гейл помер у віці 58 років. Наразі причину його смерті не відомо. Утім, сумну звістку підтвердила сестра Девіда Кеті Колменарес, яка опублікувала пост в інстаграмі.

У моєму житті не було навіть і дня, щоб ти не був зі мною поруч. Ти завжди був моїм найкращим другом, який готовий був допомогти мені з чим завгодно. Ти назавжди залишишся в моєму серці, я сумуватиму за тобою,

– написала Кеті.

Девід Гейл – відомий американський актор

Його кінокар'єра була досить успішною та насиченою, особливо в 90-ті роки, коли Девід був молодим і виявляв величезний інтерес до розвитку у своїй професії. Він завоював схвалення режисерів та професійно ставився до своєї роботи.

Відомий американський актор здобув популярність завдяки своїм виступам у ролях Стюарта Карсона в серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210" та доктора Джо Скенлона в фільмі "Порт-Чарльз". Крім того, він зіграв у таких фільмах, як