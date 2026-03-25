Умер украинский актер Олег Гусев, который боролся с тяжелой болезнью

В украинском киносообществе еще одна тяжелая потеря. Ушел из жизни украинский актер Олег Гусев.

На момент смерти ему было 56 лет. О трагическом известии сообщил украинский артист и юморист Вадим Мичковский, известный зрителям как Дядя Жора. Он опубликовал пост в инстаграме с совместным фото.

Умер украинский актер Олег Гусев: что известно?

Вадим Мичковский рассказал, что в течение определенного времени Олег Гусев боролся с тяжелой болезнью. Несмотря на надежды родных и близких на скорое выздоровление, спасти актера не удалось.

Захоронение состоялось 24 марта 2026 года в монастыре на территории Ботанического сада, а актера кремировали на Байковом кладбище.

Прощай, друг. Олег... Светлая память светлому доброму человеку. Он любил жизнь, людей, друзей и объединял их вокруг себя, дарил настроение. Твоего большого доброго сердца и позитива хватало на всех. Мы очень ждали, что ты выздоровеешь. Покойся, Олег. Царство небесное. Соболезнования родным и близким,

– написал шоумен.

Что известно об Олеге Гусеве?

Олег Гусев родился в городе Белая Церковь. Хотя получал образование в аграрной сфере, свою жизнь он посвятил сцене и съемочным площадкам.

В творческом багаже артиста – большое количество украинских фильмов и сериалов.

Зрители могут знать его из фильма "Носорог" и многих других лент.

Вечная и светлая память украинскому актеру Олегу Гусеву.