На момент смерті йому було 56 років. Про трагічну звістку повідомив український артист і гуморист Вадим Мичковський, відомий глядачам як Дядя Жора. Він опублікував пост в інстаграмі зі спільним фото.

Помер український актор Олег Гусєв: що відомо?

Вадим Мичковський розповів, що протягом певного часу Олег Гусєв боровся з важкою хворобою. Попри сподівання рідних та близьких на швидке одужання, врятувати актора не вдалося.

Поховання відбулося 24 березня 2026 року у монастирі на території Ботанічного саду, а актора кремували на Байковому кладовищі.

Прощавай, друже. Олег… Світла пам'ять світлій добрій людині. Він любив життя, людей, друзів і об'єднував їх навколо себе, дарував настрій. Твого великого доброго серця та позитиву вистачало на всіх. Ми дуже чекали, що ти одужаєш. Спочивай, Олеже. Царство небесне. Співчуття рідним і близьким,

– написав шоумен.

Що відомо про Олега Гусєва?

Олег Гусєв народився у місті Біла Церква. Хоча здобував освіту в аграрній сфері, своє життя він присвятив сцені та знімальним майданчикам.

У творчому доробку артиста – велика кількість українських фільмів та серіалів.

Глядачі можуть знати його з фільму "Носоріг" та багатьох інших стрічок.

Вічна та світла пам'ять українському актору Олегу Гусєву.