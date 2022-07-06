К счастью, его жизни ничего не угрожает, состояние не тяжелое. Об этом сам Филимонов сообщил в телеграмме.

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Олег Сенцов отреагировал на ранение коллеги и побратима Сергея Филимонова

Олег Сенцов, режиссер фильма "Носорог", в котором Филимонов сыграл главную роль, написал в фейсбуке: "Только вчера уехал от него, чтобы жениться, а сегодня Сергей Филимонов был ранен".

Град, много осколков, но состояние не тяжелое. Выздоровление, друг, скоро увидимся!,
– поделился он.

Сергей Филимонов увидел сообщение Сенцова и в комментариях отписал: "Без меня все вертушки собьешь".

Ранее Олег Сенцов публиковал совместное фото с товарищем, которое подписал "Носороги на войне".

Сергей Филимонов с Олегом Сенцовым
Сергей Филимонов с Олегом Сенцовым / Фото из фейсбука режиссера

Филимонов получил ранение: что известно

  • Сергей Филимонов – лидер неформального объединения "Гонор", бывший руководитель киевской ячейки Нацкорпуса. 5 июля он сообщил о том, что получил осколочное ранение. По его словам, все подразделение, которое воюет вблизи Лисичанска, накрыло "Градом". " Меня ранило. Достали уже 8 осколков. Эвакуируют в Днепр. В общем, все хорошо. Скоро буду в строю!", – написал он.
  • Его поддержали немало собратьев, среди которых Олег Сенцов и Маси Найем, пожелавший ему скорейшего выздоровления.
  • Филимонов также поблагодарил всех за поддержку и поделился, что все будет хорошо. "Врачи говорят о каком-то месяце восстановления, а я планирую максимум через 2 недели быть уже в строю. Всех обнимаю", – написал он.