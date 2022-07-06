"Только вчера уехал от него, чтобы жениться": Олег Сенцов поддержал побратима Филимонова

На фронте получил ранения Сергей Филимонов – лидер неформального объединения "Гонор" и главный герой в криминальной драме "Носорог". Олег Сенцов поддержал товарища.

К счастью, его жизни ничего не угрожает, состояние не тяжелое. Об этом сам Филимонов сообщил в телеграмме.

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Олег Сенцов отреагировал на ранение коллеги и побратима Сергея Филимонова

Олег Сенцов, режиссер фильма "Носорог", в котором Филимонов сыграл главную роль, написал в фейсбуке: "Только вчера уехал от него, чтобы жениться, а сегодня Сергей Филимонов был ранен".

Град, много осколков, но состояние не тяжелое. Выздоровление, друг, скоро увидимся!,

– поделился он.

Сергей Филимонов увидел сообщение Сенцова и в комментариях отписал: "Без меня все вертушки собьешь".

Ранее Олег Сенцов публиковал совместное фото с товарищем, которое подписал "Носороги на войне".



Сергей Филимонов с Олегом Сенцовым / Фото из фейсбука режиссера

Филимонов получил ранение: что известно