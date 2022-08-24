С фильмом "Племя" Мирослава Слабошпицкого связывают новую волну украинского кино. Он вышел в 2014 году, который был таким, можно сказать, переломным периодом для нас по понятным причинам. И тогда эта картина была первой, которую показали во многих странах мира. Об этом говорится в интервью Олега Сенцова для 24 канала.

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Олег Сенцов о фильме "Племя"

Это наше лучшее кино, снятое за все годы Независимости. Это факт. Это не потому, что оно вышло в 2014 году, а потому, что оно лучше всех в настоящее время. Это самое качественное наше кино. Просто так совпали обстоятельства, что его показали в 2014 году,

– сказал режиссер.

Заметим, "Племя" — это первый в мире фильм, снятый без единого слова, исключительно на жестовом языке без субтитров, интертитров или закадрового голоса. Ленту представили более чем на 100 кинофестивалях мира, где получила более 40 наград, среди которых Европейский киноприз и три призы Каннского кинофестиваля, из-за чего считается самым титулованным украинским фильмом.

"Племя" 2014: смотрите фильм онлайн

"Возможно, тогда начался процесс возобновления украинского кино. Ведь появилось много новых режиссеров, начались питчинги Госкино. Даже я, придя с улицы, никого не зная, без опыта больших работ, нужного образования. Но я снял маленькое кино и потому смог потом получить государственные деньги на проект, без каких-либо связей, взяток. И как раз "Племя" попало в эту волну, потому что та возможность, которая тогда у нас открылась, принесла много новых названий. Она продолжает набирать обороты", – дополнил режиссер.