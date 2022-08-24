Сенцов назвал лучший фильм за весь 31 год Независимости Украины
Украинский военный и режиссер Олег Сенцов считает криминально-драматический фильм "Племя" Мирослава Слабошпицкого лучшим за все годы Независимости. О чем фильм и почему с ним связывают новую волну украинского кино – узнайте дальше.
С фильмом "Племя" Мирослава Слабошпицкого связывают новую волну украинского кино. Он вышел в 2014 году, который был таким, можно сказать, переломным периодом для нас по понятным причинам. И тогда эта картина была первой, которую показали во многих странах мира. Об этом говорится в интервью Олега Сенцова для 24 канала.
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Олег Сенцов о фильме "Племя"
Это наше лучшее кино, снятое за все годы Независимости. Это факт. Это не потому, что оно вышло в 2014 году, а потому, что оно лучше всех в настоящее время. Это самое качественное наше кино. Просто так совпали обстоятельства, что его показали в 2014 году,
– сказал режиссер.
"Племя" 2014: смотрите фильм онлайн
"Возможно, тогда начался процесс возобновления украинского кино. Ведь появилось много новых режиссеров, начались питчинги Госкино. Даже я, придя с улицы, никого не зная, без опыта больших работ, нужного образования. Но я снял маленькое кино и потому смог потом получить государственные деньги на проект, без каких-либо связей, взяток. И как раз "Племя" попало в эту волну, потому что та возможность, которая тогда у нас открылась, принесла много новых названий. Она продолжает набирать обороты", – дополнил режиссер.