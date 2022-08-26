Олег Сенцов отметил в интервью 24 каналу, что это наше желание, а не реальная ситуация. Она не так хороша, как нам этого хотелось бы.
Читайте полное интервью Эта война началась с Крыма и Крымом закончится, – знаковое интервью с Олегом Сенцовым
Сенцов о реальной ситуации на войне
Я чувствую, что украинцев не покидает возвышенный моральный дух. У них есть определенные ожидания, что война закончится быстро. Но это наше желание, а не настоящая ситуация. Она не так хороша, как нам этого хотелось бы,
– сказал военный.
Олег добавил, что война не могла бы и не может закончиться через две-три недели, победа не наступает за столь короткое время. Это все "арестовщина", которая не имеет никакого отношения к реальной войне.
"Что через две-три недели? Победа? Я не знаю, у кого были такие детские настроения. У нормальных людей, хоть немного понимающих, смотрят на карту и в статистику — какое войско в россии, какой у него экономический запас, сколько денег туда пошло, сколько пути потратило на это все сил и времени, ведь он ушел в открытое наступление, – кто будет сдаваться через три недели? Это ясно как белый день", – подчеркнул он.
А рассчитывание на две-три недели - это "арестовщина", и ее нужно было избавляться уже давно,
– сказал Олег.
Украинские защитники / Фото из фейсбука военного и режиссера
Сенцов о настроениях военных на войне
Кроме того, в интервью украинский защитник рассказал о настроениях военных на войне. Он заверил, что мир военных совсем не похож на мир, который рисует фейсбук, где прекрасные и красивые воины в форме с автоматами на фото.
Война совсем другая. Она не похожа на новости. Война немного похожа на очень хорошие фильмы о войне, которых мало. Или на очень хорошие книги о войне, которых тоже мало. Но она точно не похожа на обычное представление людей,
– отметил он.
"Я так много знал о войне, но все равно это другие ощущения и реальность. Это не то, что я себе представлял до полномасштабного вторжения", – дополнил Олег.
Олег Сенцов на войне / Фото из фейсбука военного и режиссера