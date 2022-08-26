Война не могла бы завершиться через две-три недели, – Сенцов о реальной ситуации на фронте

Украинский военный Олег Сенцов отметил, что украинцев не покидает возвышенный моральный дух. Однако, по его словам, у нас есть определенные ожидания, что война закончится быстро.

Олег Сенцов отметил в интервью 24 каналу, что это наше желание, а не реальная ситуация. Она не так хороша, как нам этого хотелось бы.

Читайте полное интервью Эта война началась с Крыма и Крымом закончится, – знаковое интервью с Олегом Сенцовым

Сенцов о реальной ситуации на войне

Я чувствую, что украинцев не покидает возвышенный моральный дух. У них есть определенные ожидания, что война закончится быстро. Но это наше желание, а не настоящая ситуация. Она не так хороша, как нам этого хотелось бы,

– сказал военный.

Олег добавил, что война не могла бы и не может закончиться через две-три недели, победа не наступает за столь короткое время. Это все "арестовщина", которая не имеет никакого отношения к реальной войне.

"Что через две-три недели? Победа? Я не знаю, у кого были такие детские настроения. У нормальных людей, хоть немного понимающих, смотрят на карту и в статистику — какое войско в россии, какой у него экономический запас, сколько денег туда пошло, сколько пути потратило на это все сил и времени, ведь он ушел в открытое наступление, – кто будет сдаваться через три недели? Это ясно как белый день", – подчеркнул он.

А рассчитывание на две-три недели - это "арестовщина", и ее нужно было избавляться уже давно,

– сказал Олег.



Украинские защитники / Фото из фейсбука военного и режиссера

Сенцов о настроениях военных на войне

Кроме того, в интервью украинский защитник рассказал о настроениях военных на войне. Он заверил, что мир военных совсем не похож на мир, который рисует фейсбук, где прекрасные и красивые воины в форме с автоматами на фото.

Война совсем другая. Она не похожа на новости. Война немного похожа на очень хорошие фильмы о войне, которых мало. Или на очень хорошие книги о войне, которых тоже мало. Но она точно не похожа на обычное представление людей,

– отметил он.

"Я так много знал о войне, но все равно это другие ощущения и реальность. Это не то, что я себе представлял до полномасштабного вторжения", – дополнил Олег.



Олег Сенцов на войне / Фото из фейсбука военного и режиссера