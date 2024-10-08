Продолжаем выбирать стратегию страусов, – Олег Сенцов резко высказался о ситуации в Украине

Олег Сенцов – известный украинский режиссер, который активно воюет за Украину с начала большой войны. Его борьба с кремлевской властью началась еще задолго до полномасштабного вторжения.

Режиссер откровенно высказался о сегодняшней ситуации на фронте и в тылу. Об этом он написал на своей фейсбук странице.

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Олег Сенцов резко прокомментировал ситуацию в Украине

Олег Сенцов подчеркнул, что украинцы привыкли к ежедневным потерям, что стало печальной реальностью войны. Он отметил, что только кардинальные изменения как на фронте, так и в тылу могут стабилизировать ситуацию в будущем. Сенцов заметил, что необходимо выйти из этой критической ситуации, ведь без активных действий невозможно достичь успеха в борьбе.

Все реже слышно слово "Победа" и все чаще "Переговоры". Вместо "Мобилизации" – "Экономическое бронирование". Произносить "Демобилизация" скоро станет вообще противозаконно. За План Победы теперь отвечает Байден, мы умываем руки. Крепость Угледар оказалось не таким уж и стратегическим городом, а к потере каждый день по селу мы уже привыкли,

– написал Сенцов.

Режиссер также обратил внимание на то, что многие люди выбирают так называемую "стратегию страусов" – пытаются закрыть глаза на реальность, считая, что легче и безопаснее игнорировать проблемы, чем смотреть правде в лицо.

Мы уже столько потеряли времени, ресурсов и людей, что кардинальные изменения сейчас, смогут лишь стабилизировать ситуацию в будущем. Но мы продолжаем выбирать стратегию страусов, потому что голова в песке это гораздо безопаснее чем смотреть правде в глаза,

– отметил режиссер.

Олег Сенцов убежден, что только кардинальные изменения в текущей ситуации могут стабилизировать развитие событий в будущем. Он отметил важность не только осознания трудностей, с которыми сталкивается страна, но и активных действий для их преодоления. По его словам, только путем смелых реформ и усилий можно обеспечить лучшее будущее для всех украинцев.