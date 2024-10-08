Режисер відверто висловився про сьогоднішню ситуацію на фронті та в тилу. Про це він написав на своїй фейсбук сторінці.

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Олег Сенцов різко прокоментував ситуацію в Україні

Олег Сенцов підкреслив, що українці звикли до щоденних втрат, що стало сумною реальністю війни. Він зазначив, що лише кардинальні зміни як на фронті, так і в тилу можуть стабілізувати ситуацію в майбутньому. Сенцов зауважив, що необхідно вийти з цієї критичної ситуації, адже без активних дій неможливо досягти успіху в боротьбі.

Все рідше чути слово "Перемога" і все частіше "Перемовини". Замість "Мобілізації" – "Економічне бронювання". Промовляти "Демобілізація" скоро стане взагалі протизаконно. За План Перемоги тепер відповідає Байден, ми вмиваємо руки. Фортеця Вугледар виявилось не таким вже й стратегічним містом, а до втрати кожного дня по селу ми вже звикли,

– написав Сенцов.

Режисер також звернув увагу на те, що багато людей обирають так звану "стратегію страусів" — намагаються закрити очі на реальність, вважаючи, що легше і безпечніше ігнорувати проблеми, ніж дивитися правді в обличчя.

Ми вже стільки втратили часу, ресурсів та людей, що кардинальні зміни зараз, зможуть лише стабілізувати ситуацію в майбутньому. Але ми продовжуємо обирати стратегію страусів, бо голова в піску це набагато безпечніше ніж дивитися правді в очі,

– зауважив режисер.

Олег Сенцов переконаний, що лише кардинальні зміни в поточній ситуації можуть стабілізувати розвиток подій у майбутньому. Він наголосив на важливості не лише усвідомлення труднощів, з якими стикається країна, але й активних дій для їх подолання. За його словами, тільки шляхом сміливих реформ і зусиль можна забезпечити краще майбутнє для всіх українців.