Сенцов высказал свое мнение во время интервью на Армия TV, где подробно рассмотрел возможные сценарии развития событий. Его слова отражают глубокое понимание трудностей, с которыми сталкивается страна, и одновременно указывают на надежду на лучшее будущее.

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Олег Сенцов о победе Украины

Олег Сенцов утверждает, что на 100% верит в победу Украины, и у него нет никаких сомнений в этом. Однако он замечает, что победа может не соответствовать нашим представлениям о ней. По словам режиссера, многие люди могут представлять себе картину, где танки едут по Красной площади, Кремль разрушен, а вокруг раздаются крики гусей и лягушек. Или же, что мы проезжаем через Перекоп с флагами в руках под песню "Воины света".

Сенцов подчеркивает, что реальность может быть совсем другой, и важно сохранять ясность в понимании, что победа имеет множество форм и сценариев.

Все может быть не так. Победа может быть не скоро. Победа может быть не военная. Она может быть не такая приятная, как однозначная победа над фашистской Германией. Победа может быть очень разная,

– подчеркнул Сенцов.

Интервью Олега Сенцова: смотрите видео онлайн

Олег Сенцов считает, что на сегодня ни Украина, ни Россия не могут одержать победу военным путем. По его мнению, ситуация может привести к "остановке" фронта, что откроет возможности для определенных договоренностей, таких как прекращение огня. Однако он подчеркивает, что это не будет означать завершение войны. Россия будет продолжать быть серьезной проблемой.

"Только когда империя разрушится, перестанет существовать в том виде, в котором есть сейчас, освободит земли, которые она оккупировала в Украине, в Молдове, в Грузии, а еще в Японии, в Германии, Финляндии, тогда мы восстановим свою границу. Тогда наступит наша окончательная победа. И это полное восстановление будет через какие-то определенные договоры с каким-то новым "правлением России" через какие-то 30 лет. Будет ли это победа? Да"

Это возможно будет каким-то таким праздником, но оно будет по-другому. То есть победа не всегда бывает с фейерверком

– отметил Сенцов.

Также Олег Сенцов высказался о возвращении Крыма, акцентируя на том, что часть населения там уже длительное время живет под влиянием российской пропаганды. Он отметил, что это не должно быть нашей проблемой.

Это Украина, и кто хочет жить в Украине, тот может достать свои паспорта из-под подушек или пойти в ЦНАП, чтобы получить новый. А кто не хочет жить в Украине – Россия вот там. Все очень просто,

– сказал режиссер.

Сенцов подчеркнул, что главной задачей является деоккупация Крыма и восстановление украинской власти на этой территории. Он считает, что важно обеспечить условия для возвращения в Украину тех, кто желает жить в свободе и с достоинством