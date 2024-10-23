Он отметил, что причиной стало осложнение с сердцем. Эту печальную новость опубликовало издание People.

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Умер Майкл Ньюман: подробности

Майкл Ньюман с 2006 года вел борьбу с болезнью Паркинсона, которая существенно усложняла его повседневную жизнь. Он ушел из жизни 20 октября, находясь в окружении своих близких – семьи и друзей.

По словам его друга и режиссера Мэтта Фелкера, последняя встреча с Майклом состоялась в то время, когда актер еще был в сознании. Фелкер вспоминает, как Ньюман, всегда оптимистичный, встретил его с улыбкой и сказал: "Ты как раз вовремя".

В последние годы Майкл активно занимался благотворительной деятельностью, собирая средства вместе с Фондом Майкла Джей Фокса. Он делал все возможное для поддержки исследований, направленных на борьбу с болезнью Паркинсона.

У Майкла осталась жена Сара, с которой он прожил в браке 36 лет. У пары есть двое взрослых детей – сын Крис и дочь Эмили, а также годовалая внучка Чарли. Наследие Майкла Ньюмана не только в его творчестве, но и в борьбе за улучшение жизни людей, страдающих от этого недуга.