Если вам полюбился сериал "Никто этого не хочет", редакция Кино 24 рекомендует обратить внимание на следующие ленты. Они могут не подарить те же эмоции, однако это замечательные современные любовные истории, от которых тепло на душе.

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"Love"

Из всех сериалов этот наиболее напоминает "Никто этого не хочет". Однако отличия тоже есть. Бунтарка Микки и уравновешенный Гас – два человека с разным происхождением, у которых завязываются невероятные отношения.

Пара по-настоящему влюблена, но складывается впечатление, что им никогда не дойти до общего языка. Сериал состоит из трех сезонов и является недооцененным на Netflix.

"Love": смотрите трейлер онлайн

"Дрянь"

Британский комедийно-драматический сериал рассказывает о женщине-атеистке, которая использует секс, чтобы забыть о своей рутинной и запутанной жизни. Проблем ей добавляет тревожная сестра и надоедливая мачеха. Вместо раввина в этом сериале – священник. Эта лента немного непристойная и довольно резкая и сложная.

"Дрянь": смотрите трейлер онлайн

"Ты — воплощение порока"

Это романтическая история о пиар-менеджере Гретхен, которая не любит обязательств, и эгоцентричного писателя Джимми. Они пересекаются на свадьбе и вступают в отношения, которые с первого взгляда для каждого кажутся невозможными. Это беспорядочная и хаотичная история любви понравится тем, кто любит атмосферу "от врагов до любовников".

"Ты — воплощение порока": смотрите трейлер онлайн

"Колин из бухгалтерии"

События австралийского сериала происходят в Сиднее. Судьбы главных героев Эшли и Гордона пересекаются благодаря автомобильной аварии и раненому песику, которого они называют Колином.

Случайное знакомство перерастает в страстные отношения, однако у пары огромная разница в возрасте и разное происхождение. Зрителю так и хочется болеть и волноваться за эту пару, как и в сериале "Никто этого не хочет".

"Колин из бухгалтерии": смотрите трейлер онлайн

"Я никогда не..."

Сюжет разворачивается вокруг, 15-летней индио-американской девушки Дэви, отец которой умер. После ужасного первого года в новой школе она стремится улучшить сей социальный статус, но друзья, семья и чувства не помогают.

Герои этого сериала моложе, чем персонажи "Никто этого не хочет", поэтому он больше понравится тем, кто является фанатом подростковых историй. Но оба сериала имеют подобную идею: решение проблем в отношениях и уважение к культурным традициям каждого.

"Я никогда не...": смотрите трейлер онлайн