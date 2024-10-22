Якщо вам полюбився серіал "Ніхто цього не хоче", редакція Кіно 24 рекомендує звернути увагу на наступні стрічки. Вони можуть не подарувати ті самі емоції, однак це чудові сучасні любовні історії, від яких тепло на душі.

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"Love"

З усіх серіалів цей найбільш нагадує "Ніхто цього не хоче". Однак відмінності теж є. Бунтарка Міккі й врівноважений Ґас – двоє людей з різним походженням, у яких зав'язуються неймовірні стосунки.

Пара по-справжньому закохана, але складається враження, що їм ніколи не дійти до спільної мови. Серіал складається з трьох сезонів та є недооціненим на Netflix.

"Love": дивіться трейлер онлайн

"Погань"

Британський комедійно-драматичний серіал розповідає про жінку-атеїстку, яка використовує секс, щоб забути про своє рутинне й заплутане життя. Проблем їй додає тривожна сестра і набридлива мачуха. Замість рабина у цьому серіалі – священник. Ця стрічка трохи непристойніша та доволі різка й складна.

"Погань": дивіться трейлер онлайн

"Ти найгірший"

Це романтична історія про піар-менеджерку Гретхен, яка не любить зобов'язань, та егоцентричного письменника Джиммі. Вони перетинаються на весіллі та вступають у стосунки, які з першого погляду для кожного здаються неможливими. Це безладна й хаотична історія кохання сподобається тим, хто любить атмосферу "від ворогів до коханців".

"Ти найгірший": дивіться трейлер онлайн

"Колін з бухгалтерії"

Події австралійського серіалу відбуваються у Сіднеї. Долі головних героїв Ешлі та Гордона перетинаються завдяки автомобільній аварії та пораненому песику, якого вони називають Коліном.

Випадкове знайомство переростає у пристрасні стосунки, однак у пари величезна різниця у віці та різне походження. Глядачеві так і хочеться вболівати та хвилюватися за цю пару, як і в серіалі "Ніхто цього не хоче".

"Колін з бухгалтерії": дивіться трейлер онлайн

"Я ніколи не..."

Сюжет розгортається навколо, 15-річної індіо-американської дівчини Деві, батько якої помер. Після жахливого першого року у новій школі вона прагне покращити сій соціальний статус, але друзі, сім'я й почуття не допомагають.

Герої цього серіалу молодші, ніж персонажі "Ніхто цього не хоче", тому він більше сподобається тим, хто є фанатом підліткових історій. Та обидва серіали мають подібну ідею: розв'язання проблем у стосунках і повага до культурних традицій кожного.

"Я ніколи не...": дивіться трейлер онлайн