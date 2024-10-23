Він зазначив, що причиною стало ускладнення із серцем. Цю сумну новину опублікувало видання People.

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Помер Майкл Ньюман: подробиці

Майкл Ньюман з 2006 року вів боротьбу з хворобою Паркінсона, яка суттєво ускладнювала його повсякденне життя. Він пішов з життя 20 жовтня, перебуваючи в оточенні своїх близьких – родини та друзів.

За словами його друга та режисера Метта Фелкера, остання зустріч з Майклом відбулася в той час, коли актор ще був при тямі. Фелкер згадує, як Ньюман, завжди оптимістичний, зустрів його з усмішкою та сказав: "Ти саме вчасно".

Протягом останніх років Майкл активно займався благодійною діяльністю, збираючи кошти разом із Фондом Майкла Джей Фокса. Він робив все можливе для підтримки досліджень, спрямованих на боротьбу з хворобою Паркінсона.

У Майкла залишилася дружина Сара, з якою він прожив у шлюбі 36 років. У пари є двоє дорослих дітей – син Кріс і донька Емілі, а також однорічна онука Чарлі. Спадщина Майкла Ньюмана не лише в його творчості, але й у боротьбі за покращення життя людей, які страждають від цієї недуги.