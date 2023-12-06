Откуда растет корень зла, – Олег Сенцов объяснил, что хотел донести до людей фильмом "Носорог"

Режиссер и военнослужащий Вооруженных Сил Украины Олег Сенцов рассказал об основных идеях, которые вложил в свой фильм "Носорог". А также признался, какую кинокартину мечтает снять после победы Украины.

Олег Сенцов также объяснил, почему критически относится к своим фильмам и на какой проект получил грант от Netflix.

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Олег Сенцов о смыслах в фильме "Носорог"

По выражениям режиссера, криминальная драма "Носорог" достаточно проста. Это один из ранних сценариев Сенцова, созданный им более 10 лет назад. Режиссер признался, что, возможно, если бы он работал над этим фильмом сейчас, лента могла бы получиться более качественной.

Я отношусь достаточно критично к тому, что я делаю, и поэтому там многое получилось не так хорошо, как хотелось бы. Надеюсь, что мои лучшие фильмы еще впереди,

– сказал Сенцов.

Впрочем, фильм "Носорог" имеет достаточно глубокие смыслы, которые режиссер хотел донести до зрителя, в частности, откуда взялась коррупция в Украине и что привело наше государство к Майдану и Януковичу.

Я хотел показать, откуда растет определенный корень зла, который потом привел к Майдану, к Януковичу, к коррупции, проявления которой мы до сих пор имеем. Мы живем не по законам, а по "понятиям". Но это не всегда всем считывается, возможно, на это нужно было делать больший акцент,

– объяснил Сенцов.

"Носорог": смотрите онлайн трейлер фильма

Сенцов будет снимать фильм о защитниках Азовстали

Олег Сенцов заявил, что одним из проектов, которые он, возможно, реализует после завершения войны и победы Украины, будет фильм о защитниках Азовстали.

Я хочу снять фильм о защитниках Азовстали. Мы это озвучивали, даже получили от Netflix небольшой грант несколько тысяч евро на разработку сценария. Сценарий уже есть, но еще достаточно сыр. Потом, когда война завершится нашей победой, когда я отработаю другие проекты, я его сниму,

– поделился Сенцов.