Сейчас он младший лейтенант ВСУ, командующий штурмовой ротой в составе 47 ОМБр на Авдеевском направлении. Недавно Сенцов опубликовал документальный материал, который назвал "Один трудный день на Востоке".

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Материал показывает боевые действия

Отснятые кадры показывают боевые действия, во время которых подразделение Олега почти оказывается в окружении. Боец под псевдонимом Аль-Каида и сам Олег получают ранения и готовятся к эвакуации. При этом сам Олег, издающий команды своему подразделению, остается собранным и спокойным.

В действительности все было не совсем так. Это же смонтированное видео, его снимали несколько человек. Между ранением и эвакуацией прошло около полутора часов,

– объясняет Сенцов.

Командовать бойцами с холодной головой режиссеру помогает значительный боевой опыт. Олег Сенцов признался, что в критических ситуациях он умеет собраться, но после боя, который они сняли, ему еще несколько дней снилось, что он идет в атаку.

Я участвовал в различных операциях, боевого опыта у меня достаточно. Когда максимально тяжело, я максимально собран. На съемочной площадке тоже бывают нестандартные ситуации, когда все предпочитает рассыпаться. Но если я начну кричать и нервничать, разве от этого станет лучше?

– признался режиссер.

Олег Сенцов рассказал о том, чем есть российско-украинская война для него лично

Режиссер признался, что это началось еще с Крыма. В марте 2014 года Сенцова не покидало ощущение оккупации, насилия, совершаемого над украинским народом.

Я и раньше не очень любил Путина, понимал, что это всемирное зло. Но после того, что он сделал и продолжает делать с Украиной, для меня эта война стала личной.

– сказал Олег Сенцов.

Режиссер кино имеет свой собственный взгляд на завершение российско-украинской войны, утверждая, что победа может быть не такой, как мы ожидаем.

Сейчас мы не проигрываем, но и не выиграем. И проблема не в территориях, а в людях, которые мы можем потерять, если будем неправильно воевать и неправильно обороняться. Современная война – это о людях и о сохранении жизни,

– рассказал украинский режиссер.

Интервью Олега Сенцова: смотрите онлайн видео