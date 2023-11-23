В видео запечатлены тяжелые и длительные бои, раненые воины, готовность бойца пожертвовать собой, чтобы не задерживать спасенных товарищей, а также их уход вместе с раненым, которого они смогли спасти.

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Бой украинских защитников на видео

Видеозапись длится около 30 минут. Спасаясь в окопах, украинские защитники сражаются с российскими захватчиками, пытающимися атаковать их позиции.

Можно отчетливо услышать, что военные сообщают о давлении российских сил со всех направлений, и они уже совсем близко, в частности, с одной стороны – на расстоянии всего 15 метров. Украинских защитников обстреливают гранатометом, бросают гранаты и открывают огонь из танков.

Некоторые из военных получили сильные ранения

Все обсуждения в окопах, в частности разговоры по рации, происходят на фоне постоянных выстрелов, которые не прекращаются даже на несколько секунд.



Бой под Авдеевкой / Скриншот с видео

Здесь ранен. Надо место, чтобы я осмотрела его. У него ноги в крови… Танчик, ложись, ложись! Мы в окружении, по нас е**шат танками,

− восклицает военная, оказывая помощь раненому.

Группа решает отступать двумя "коробками": первые шестеро выйдут с раненым, а остальные семеро будут прикрывать уход, а затем отойдут сами. На видеозаписи говорят, что нужно двигаться к месту, где производилась посадка, это около 50 метров оттуда, но предупреждают, что российские силы будут стрелять со всех направлений.

Раненый военный готов был пожертвовать собой

Раненый, которому тяжело было уходить, просил собратьев оставить его, чтобы ребятам было легче выбраться оттуда.

Нет, мужики, вы без меня уйдете, я остаюсь, потому что это несерьезно. Я не выйду, Макс,

– говорил военный.

Но Олег Сенцов наотрез отказался оставлять собрата на поле боя.

Мы тебя понесем… Мы тебя вынесем… Пулемет бросаем, автомат я этот заберу… ты тянешь Алькаиду (раненого – 24 Канал) двумя руками. Держи, как бы он ни кричал. Тащишь его за руки, не бросаешь,

– говорил Сенцов.



Раненого вынесли с поля боя / Скриншот с видео

Видеозапись завершается тем, что бойцы выносят раненого, покидают поле боя, садятся в бронетехнику и уезжают. Передают раненого медикам, которые уже ждут их там.