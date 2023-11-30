Зараз він молодший лейтенант ЗСУ, який командує штурмовою ротою у складі 47 ОМБр на Авдіївському напрямку. Нещодавно Сенцов опублікував документальний матеріал, який назвав "Один важкий день на Сході".

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Матеріал показує бойові дії

Відзняті кадри показують бойові дії, під час яких підрозділ Олега майже опиняється в оточенні. Боєць під псевдонімом "Аль-Каїда" та сам Олег отримують поранення та готуються до евакуації. При цьому сам Олег, який видає команди своєму підрозділу, залишається зібраним та спокійним.

Насправді все було не зовсім так. Це ж змонтоване відео, його знімали кілька людей. Між пораненням та евакуацією пройшло десь півтори години,

– пояснює Сенцов.

Командувати бійцями із холодною головою режисеру допомагає значний бойовий досвід. Олег Сенцов зізнався, що у критичних ситуаціях вміє зібратись, утім після бою під Авдіївкою, режисеру ще декілька днів снилось, що він йде в атаку.

Я брав участь у різноманітних операціях, бойового досвіду у мене достатньо. Коли максимально важко, я максимально зібраний. На знімальному майданчику теж бувають нестандартні ситуації, коли все воліє розсипатись. Але якщо я почну кричати та нервувати, хіба від цього стане краще?

– зізнався режисер.

Олег Сенцов розповів про те, чим є російсько-українська війна для нього особисто

Режисер зізнався, що це почалося ще з Криму. У березні 2014 року Сенцова не покидало відчуття окупації, насилля, яке чинили над українським народом.

Я і раніше не дуже любив Путіна, розумів, що це всесвітнє зло. Але після того, що він зробив та продовжує робити з Україною, для мене ця війна стала особистою,

– сказав Олег Сенцов.

Режисер кіно має свій власний погляд на завершення російсько-української війни, стверджуючи, що перемога може бути не такою, як ми очікуємо.

Зараз ми не програємо, але і не виграємо. І проблема не в територіях, а в людях, яких ми можемо втратити, якщо будемо неправильно воювати та неправильно оборонятися. Сучасна війна – це про людей та про збереження життя,

– розказав український режисер.

Інтерв'ю Олега Сенцова: дивіться онлайн відео