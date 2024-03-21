Мы выжили, – Олег Сенцов показал редкое фото с собратьями после тяжелого боя

Украинский режиссер и писатель Олег Сенцов сейчас находится на военной службе в Вооруженных Силах Украины, где занимает должность командира штурмовой роты 47-го отдельного механизированного батальона. Он часто делится со своими подписчиками в социальных сетях правдивой картинкой войны.

В частности, ранее Сенцов опубликовал видео, где показал тяжелый бой под Авдеевкой. А теперь режиссер поделился новой фотографией с фронта.

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Олег Сенцов поделился фотографией после тяжелого боя

Украинский режиссер Олег Сенцов опубликовал в своих социальных сетях фотографию, на которой изображен вместе со своими собратьями. В комментарии к снимку он отметил, что фотография была сделана после выполнения чрезвычайно сложного боевого задания, и на снимке они все улыбаются, поскольку радуются, что удалось выжить.

Есть задачи, после которых нечего сказать, кроме: "Мы выжили!",

– написал Сенцов.

Сеть отреагировала на публикацию: что пишут люди

Подписчики режиссера отреагировали на эту фотографию и выразили слова поддержки нашим защитникам. Вот, что они пишут:

"Только будьте! Для своих близких, для незнакомых украинцев, которые считают вас родными и понимают, что живут только благодаря вам и вашим собратьям и, в конце концов, для самой Украины, которая держится на таких, как вы, наши защитники!"

"Любим вас. Гордимся, замечательные наши. Пусть Бог хранит вас, наши родные ребята и девушки!"

"Какая я рада вас видеть, да еще и улыбающимся!"

"Вы – герои! Низкий поклон и благодарность!"

Это не впервые, когда Олег Сенцов делится подобным контентом. Таким образом украинский режиссер транслирует правду, которая происходит на фронте и, которую должен знать каждый украинец.