Зокрема, раніше Сенцов опублікував відео, де показав важкий бій під Авдіївкою. А тепер режисер поділився новою світлиною з фронту.

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Олег Сенцов поділився світлиною після важкого бою

Український режисер Олег Сенцов опублікував у своїх соціальних мережах фотографію, на якій зображений разом зі своїми побратимами. У коментарі до знімка він зауважив, що фотографія була зроблена після виконання надзвичайно складного бойового завдання, і на знімку вони всі посміхаються, оскільки радіють, що вдалося вижити.

Є завдання, після яких нема нічого сказати, крім: "Ми вижили!",

– написав Сенцов.

Мережа відреагувала на публікацію: що пишуть люди

Підписники режисера відреагували на цю світлину і виразили слова підтримки нашим захисникам. Ось, що вони пишуть:

"Тільки будьте! Для своїх близьких, для незнайомих українців, які вважають вас найріднішими й розуміють, що живуть тільки завдяки вам і вашим побратимам та, врешті-решт, для самої України, яка тримається на таких, як ви, наші захисники!"

"Любимо вас. Пишаємось, чудові наші. Хай Бог береже вас, наші рідні хлопці й дівчата!"

"Яка я рада вас бачити, та ще й усміхненим!"

"Ви – герої! Низький уклін і подяка!"

Це не вперше, коли Олег Сенцов ділиться подібним контентом. Таким чином український режисер транслює правду, яка відбувається на фронті та, яку має знати кожен українець.