Ролик з поля бою зібрав чимало переглядів. А Олег Сенцов дав відверту відповідь на питання для чого він опублікував це відео.

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Олег Сенцов взяв публікацію відео під власну відповідальність

Український режисер зізнався, що свідомо виставив відео у себе в фейсбуці. Він зізнався, що готовий до того, що може мати проблеми через свою публікацію, але це його не зупинило.

Я вважаю, що я там ніякої військової таємниці не розкрив, ніде не спаплюжив нашу армію, не видав якісь військові секрети. Я показав шматок війни, перш за все, щоб люди бачили та розуміли, що це таке. І що ситуація важка. І ми поки не перемагаємо. Ми не програємо, але і поки не перемагаємо,

– розповів Сенцов.

Інтерв'ю Олега Сенцова: дивіться онлайн

Олег Сенцов пояснив для чого опублікував відео

Опублікувавши це відео, Олег Сенцов врахував, що навіть для представників ЗМІ репортажі з передової строго регламентуються військовим командуванням. Ба більше, він попросив людей поширювати цей ролик, аби якомога більше людей дізналось правду про війну.

Фейсбук зазвичай приховує подібні відео, тому прошу про репост, щоб правду про війну бачило трохи більше людей,

– підписав відео.

У записаному відео відображено жорстокі та тривалі бої, поранених воїнів, готовність бійців пожертвувати своїм життям для того, щоб не уповільнювати евакуацію товаришів, а також їхній відхід разом із пораненим, якого їм вдалося врятувати.