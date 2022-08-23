Бывший политзаключенный кремля, режиссер Олег Сенцов отправился защищать страну с первых дней великой войны. В интервью 24 каналу он рассказал, считает, что все мужчины без исключения должны уходить на фронт.

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Олег Сенцов ответил, должны ли неподготовленные идти на фронт

Режиссер поделился, что, по его мнению, на фронт должны уходить только мотивированные люди. Иначе они будут не готовы к ранениям, смерти или пленению.

Сейчас многие приезжают так, что все эти месяцы отсиживались на базах. Вот недавно пришел парень, и у него такое романтическое представление о войне… Он насмотрелся каких-то роликов, думал, что сейчас он будет такой супер-рембо, но на самом деле все не так,

– рассказал Олег Сенцов.

"Он не понимает, что у тебя почти нет прямого огневого контакта с противником, стрелковый бой — это очень редко и не основа. Это война минометов, арты, надо выживать, держать позиции, не пускать их дальше. Такие люди не готовы к этому и , попав под первый обстрел, скисают, кто-то убегает, кто-то уезжает и оставляет позиции".

Сенцов добавил, что люди могут заниматься другим, хоть и быть в Вооруженных Силах. "Они могут помогать где-то в тылу и быть в каких-то частях, которые не ведут боевые действия. Потому что без такого персонала тоже никак".



Олег Сенцов / Фото из фейсбука

Как тогда помочь государству

Режиссер рассказал, что нужно определиться, чем ты будешь полезен стране. Сейчас многие люди волонтеры, что не менее важно.

"У меня есть знакомые, которые ушли сразу, как я, 24 февраля, и есть люди, которые на войне появились через три-четыре месяца. Они не имели военного опыта, но ушли, хотя я и не считал их воинами. Но люди идут на это не потому, что кто-то их позвал или поймал и вручил повестку — такой человек не будет солдатом или воином, будут те, которые сами пошли в военкомат и записались добровольно, получили повестку, прошли обучение, поехали на фронт. Это будет мотивированный подход, который будет работать".