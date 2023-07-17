Обломки в лице, руке и ноге: Сенцов снова попал под обстрел – в каком состоянии режиссер

Украинский защитник Олег Сенцов снова попал под артиллерийский обстрел на Запорожском направлении. Обломки попали в лицо, руку и ногу.

Сенцов сообщил, что кроме него, еще ранены трое парней. Первую медицинскую помощь ребятам оказали запорожские медики, забравшие их с поля боя боевой машиной Брэдли.

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Олег Сенцов получил ранение на фронте

Неделя не задалась. На первом же боевом выходе после возвращения во время десантирования попали под артиллерийский обстрел. Брэдли снова спас нам жизнь. Трое раненых, в основном обломки. Из лица уже вытащили, мелкие в руке и ноге останутся со мной навсегда. У других ребят тоже все хорошо – запорожские врачи знают свое дело, спасибо!

– поделился Олег Сенцов.



Олег Сенцов снова попал под обстрел / Фото из фейсбука Олега Сенцова

"Что чувствует женщина, которая видит только что тяжело контузившего мужчину, а он впервые за долгое время приехал на 48 часов в Киев и вот пытается взять сынишку с кроватки… да не может, – поделилась жена Сенцова Вероника Вельч. – Он бледен. Ему плохо. Помнится в голове. Он боится уронить ребенка… бережет малыша. Поэтому Демичку беру с кроватки я, и с горькой ухмылкой передаю папе на руки".

Больше года без ротации на поле боя

По словам Вероники, недавно Олега отпустили на два дня на вручение ордена Почётный легион Франции. Это одна из самых престижных наград во Франции. Вместе с ним почетную премию получила Оксана Забужко. "Это наша общая награда, всех, кто сейчас защищает Украину", – прокомментировал военный.

Впрочем, Олег, проснувшись утром, не смог поднять сына с кроватки. "Несколько раз ему становилось очень плохо. На самом вручении держался героически, но говорить было крайне тяжело. Далее 13 часов за рулем в направлении Запорожья и снова в ночной штурм", – сказала женщина.

Вероника сообщила, что это уже третья контузия Олега за шесть недель, каждая без госпитализации, пять капельниц и вперед. "Звучит странно, но об этом "протоколе лечения" знает едва ли не каждая семья в которой кто-то служит", – говорит она.

Когда военным не дают достаточно времени на лечение и базовое восстановление и бросают снова в бой без возможности продохнуть, то на что можно рассчитывать? Эта история не нова. Больше года без ротации на поле боя. Сложные штурмы. Или очень сложные штурмы,

– написала жена Олега.

"Я хочу, чтобы мой муж жил и был цел и здоров. Того самого хотят миллионы украинских жен и матерей. Мы терпеливо ждем и делаем работу в тылу, но случаи как вот этот, дают ощущение того, что человеческая жизнь меньше единицы. Боже, береги каждого воина! Слава Богу, врачам запорожской больницы и производителям боевой машины Брэдли!", – подытожила женщина.

Олег Сенцов во вручении / Фото из фейсбука Национальный заповедник "София Киевская"