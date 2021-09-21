"Он мне не понравился": Олег Сенцов раскритиковал "Дюну" Дени Вильнева

Украинский режиссер и сценарист Олег Сенцов прокомментировал фантастический фильм "Дюна" после просмотра. Он подчеркнул, что это очень качественный продукт, красивый и монументальный, но при этом очень медленный и поверхностный". Что еще сказал Олег Сенцов – читайте на Kino 24.

Олег Сенцов отметил, что является сторонником "Дюны", ему нравились все предыдущие работы Вильнева, поэтому он ждал новый фильм, как и все поклонники вселенной.

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Текст сообщения Олега Сенцова в Фейсбуке:

"Я старый сторонник Дюны. Книги, предыдущей экранизации Линча, игр этой вселенной. Мне очень нравились предыдущие работы Вильнева, и поэтому я ждал этот фильм как многие, и он уже наперед мне нравился. В Венеции, где состоялась мировая премьера Дюны был такой ажиотаж, что попопасть на сеанс оказалось нереальным. Я посмотрел этот фильм только два дня назад и с огорчением должен признать, что он мне не понравился. Я понимаю, что со своим мнением окажусь в меньшинстве, но ни два дня рефлексий, ни рецензии критиков не заставили меня изменить свое отношение.

Нет, это не плохой фильм, это очень качественный продукт, красивый и монументальный, но при этом очень медленный и поверхностный. После Белла Тарра или Апичатпонга Вирасетакула меня трудно поразить медленным ритмом, но от этого материала ожидаешь большей плотности и глубины. Нет, я понимаю, что Дени Вильнев совершил трудовой подвиг (большой бюджет – это и возможности, и давление продюсеров), и в сравнении с бесконечной комиксной шелухой от Марвела, его Дюна выглядит высококачественным авторским кино. Но если сравнивать его с культовыми фантастическими сагами, встать в один ряд с которыми было амбицией режиссера, то тут сравнение будет совсем не в его пользу.

Высокие ожидания всегда немного свое восприятие, но на мой взгляд здесь проблема не только в этом: Дюна слишком сложная и мощная книга, обуздать которую так же трудно, как покорить могучего Шаи-Хулуда".

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Напомним, 10 сентября на Венецианском кинофестивале состоялась мировая премьера фильма "Носорог".

Что известно о фильме "Носорог" Олега Сенцова

Это лента украино-польского и немецкого производства. В центре сюжета – лихие 1990-е. В то же время главный герой – экс-бандит по прозвищу Носорог, который "крутится" в криминальном мире и становится на кровавый путь, ведущий его не туда, куда он хотел. Он вспоминает свою жизнь и понимает, что все события у него были не случайными. Фильм изображает Украину, когда произошел переход от СССР к демократическому независимому государству.

Олег Сенцов планировал снимать фильм, основанный на его одноименной пьесе, еще в 2013 году. Однако, из-за незаконного заключения в России ленту начали снимать через 7 лет – в 2020 году.

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