Сенцов поделился, готовы ли люди в Крыму "возвращаться" в Украину

Украинский военный и режиссер Олег Сенцов тщательно следит за ситуацией в Крыму и "хлопком", который там регулярно происходит. По его словам, Крым должен вернуться с оккупации, а многие уже давно ждут увольнения. Правда, неизвестно – это случится дипломатическим или военным способом.

В интервью 24-му каналу Олег Сенцов из-под Бахмута подчеркнул, что "эта война началась с Крыма и Крымом закончится". Если сравнивать с 2014 годом, то украинская армия сильно окрепла во всех аспектах. После эвакуации военных и их семей из Новофедоровки и Бельбека он понимал, что украинцы не могут сопротивляться в Крыму.

Читайте полностью интервью Эта война началась с Крыма и Крымом закончится, – знаковое интервью с Олегом Сенцовым

"Мы были просто несостоятельны. За годы независимости армию разворовывали, при януковиче все еще больше ухудшилось. В частности, россия приложила к этому руку, чтобы нас максимально ослабить, используя свое политическое влияние. Тогда, к сожалению, это было очень печальное явление. А сейчас наша армия действительно очень мощная.Мы даем отпор такой сильной российской армии, которая не была готова к безумному сопротивлению украинцев.Россия думала, что сейчас до сих пор 2014 год и она будет воевать с какими-то непутевыми, потому что не считает Украину государством, украинцев за нацию, а армию такой, которая не способна сопротивляться и побеждать", – говорит Сенцов.

На вопрос, насколько люди в Крыму ждут возвращения в Украину, поскольку за 8 лет оккупации туда заехало много россиян, а украинцы наоборот уехали, или их насильно вывезли, Олег сказал лаконично: "Как заехали, так и уедут".

Ничего ужасного нет. Если разрушат Крымский мост, мы дадим им возможность переправиться и пусть едут в Россию. Нам важно освободить территорию. Те украинцы, которые ждут увольнения, они там действительно остались. Их немного, но они есть и будут нам рады. А кто не будет – пусть уезжает или мирится с этой ситуацией.

"Крым – это территория Украины, которая признана международными договорами. Это историческая территория, на которой живут крымские татары, которые являются этническим коренным народом Украины и стремятся быть в составе Украины. Это наша земля. Мы поднимем наш флаг, а все, кто с этим не согласен, могут уезжать", – продолжил Олег Сенцов.



Олег Сенцов показал выпуск о Крыме / Фото из фейсбука режиссера

Как могут освободить Крым – мнение Сенцова

По его словам, зайти в Крым можно будет как военным способом, так и без него, все зависит от дальнейшей ситуации.

"Я уверен, что мы сможем переломить эту общину и освободить все территории, которые сейчас или раньше были оккупированы, и, возможно, зайти в Крым военным способом. Я также думаю, что, когда там начнутся очень серьезные политические внутренние процессы, Крым уже будет под бдительным оком ВСУ, что было показано на примере Джанкой и Новофедоровки, поэтому может быть и так, что мы разрешим этот вопрос даже без военной операции. Но я не исключаю, что, возможно, она и будет. Но то, что когда мы освободим Крым, это будет наша окончательная победа для меня, это понятно. Только вопрос: "Сколько на это нам нужно не недель, а лет?", – комментирует Сенцов.