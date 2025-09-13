Олег Сенцов стал командиром батальона.

Олег Сенцов выступил на ежегодной конференции YES. Кинорежиссер и сценарист рассказал, что для него будет означать победа Украины в войне.

На конференции Олег Сенцов появился в новом статусе. Он с 2022 года защищает Украину в рядах ВСУ, и теперь стал командиром батальона, передает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Смотрите также Несмотря на обвинения в домашнем насилии: Константин Темляк получил "Золотой волчок"

Что сказал Олег Сенцов о сроках окончания войны?

Военный отметил, что война завершится не скоро. Вряд ли боевые действия стихнут в этом году. Он призвал меньше говорить о том, когда война закончится, а больше делать для того, чтобы это произошло на самом деле.

По словам Сенцова, война очень сильно изменилась с 2022 года. Если раньше пехота могла перемещаться с автоматами в полный рост, то сейчас такого нет. Пехотинцы буквально выживают, прячась в норах от смертоносных FPV-дронов. Вместо механизированных штурмов – атаки маленьких групп.

Справка: В 2014 – 2019 годах Олег Сенцов был политзаключенным Кремля. В начале полномасштабного вторжения мужчина стал на защиту Киева в составе теробороны. Летом 2023 года он получил звание офицера и стал командиром штурмовой роты 47 бригады. Несколько раз был ранен.

Военнослужащий заметил, что враг продвигается, но медленно. Он верит в то, что наступит день, когда противника удастся остановить, и Путин задумается над тем, а есть ли смысл продолжать войну.

Сенцов подчеркнул, что давление на Россию должно быть не только на фронте, но и в политической и экономической сферах. Если первый этап окончания войны – это остановить врага, то второй – изменение политического режима в России. Кинорежиссер заявил, что когда Россия признает войну ошибкой, отдаст Украине оккупированные территории и будет каяться за содеянное, тогда для него будет настоящая победа.

Что известно о службе украинских звезд в армии?