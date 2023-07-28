Режиссер признался, что является плохим оператором на войне, однако показал часть фронтовой жизни. В ролике мы можем услышать разговор Сенцова с врачами и военными.

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Олег Сенцов показал видео, как его с собратьями эвакуировали после ранения

Как известно, сейчас Олег Сенцов воюет в Запорожском направлении. За последнее время получил ранения и не одну контузию.

Я плохой оператор на этой войне. Постоянно забываю, либо зарядить гоупро, либо включить ее, когда начинается экшн, потому что тогда появляются другие приоритеты. Но иногда я снимаю что-то бытовое или послебоевое, где присутствует атмосфера и интересные люди, как, например, на этом видео, снятом на точке эвака, после выхода из крайнего своего боя, – написал Олег.

Напоследок Сенцов поблагодарил всех медиков, работающих на фронте, в частности ребят из родной 47 омбр, которые спасли уже сотни жизней.

Сенцов показал видео с фронта: смотрите видео

Кроме этого, недавно Сенцова наградили орденом Почётного легиона Франции. Это одна из самых престижных наград во Франции. Вместе с ним почетную премию получила Оксана Забужко. "Это наша общая награда, всех, кто сейчас защищает Украину", – прокомментировал военный.

Жена Вероника Вельч поделилась, что Олег мужественно держался на награждении, однако говорить было крайне тяжело после последней контузии.



Олег Сенцов получил ранения на фронте / Фото из фейсбука