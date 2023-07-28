Режисер зізнався, що є поганим оператором на війні, проте показав частинку фронтового життя. У ролику ми можемо почути розмову Сенцова з лікарями та військовими.

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Олег Сенцов показав відео, як його з побратимами евакуювали після поранення

Як відомо, зараз Олег Сенцов воює на Запорізькому напрямку. За останній час він отримав поранення та не одну контузію.

Я поганий оператор на цій війні. Постійно забуваю, або зарядити гоупро, або ввімкнути її коли починається екшн, тому що тоді з'являються інші пріоритети. Але іноді я знімаю щось побутове, або післябойове, де присутня атмосфера і цікаві люди, як, наприклад, на цьому відео, знятому на точці евака, після виходу з крайнього свого бою, – написав Олег.

Наостанок Сенцов подякував усім медикам, які працюють на фронті, зокрема хлопцям та дівчатам з рідної 47 омбр, які врятували вже сотні життів.

Сенцов показав відео з фронту: дивіться відео

Крім цього, нещодавно Сенцова нагородили орденом Почесного легіону Франції. Це одна з найпрестижніших нагород у Франції. Разом із ним почесну премію отримала Оксана Забужко. "Це наша спільна нагорода, усіх, хто зараз боронить Україну", – прокоментував військовий.

Дружина Вероніка Вельч поділилася, що Олег мужньо тримався на нагородженні, однак, говорити було вкрай важко після останньої контузії.



Олег Сенцов отримав поранення на фронті / Фото з фейсбуку