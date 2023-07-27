Нарешті люди зрозуміли, що українське кіно знімається за гроші держави. І, хоч Горбунов після хвилі хейту вже відмовився від цих 33 мільйонів, Сєрга наголосив, що сучасні серіали та телевізійні шоу є "примітивними" та "сприяють деградації народу".

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Коля Сєрга висловився про скандал з серіалом "Інгулець"

Український музикант та ініціатор створення "Культурного десанту" Коля Сєрга висловився про скандал з серіалом "Інгулець", який Юрій Горбунов хотів зняти за державні 33 мільйони гривень. Він вважає, що в українців нарешті прокинулася свідомість щодо контенту, який вони споживають.

Нарешті люди зрозуміли, що українське кіно знімається за гроші держави. І, хоч Горбунов після хвилі хейту вже відмовився від цих 33 мільйонів, Сєрга наголосив, що сучасні серіали та телевізійні шоу є "примітивними" та "сприяють деградації народу".

Артист звернувся до українців зі словами: "Коли ми не платимо за культуру, яку споживаємо, то за неї платить хтось, хто хоче, щоб ми її споживали".

Відбувалася важлива подія: український народ зрозумів, що більшість серіалів і фільмів, які знімалися та знімаються в країні, робляться напряму чи опосередковано за його гроші,

– сказав він.

За його словами, можна сказати: "Я не дивлюсь ТБ і відокремитися від нього. Інше діло, коли ти розумієш, що це робиться на твої гроші, на ті гроші, які особисто ти хотів би вкласти в наближення Перемоги. Тут вже відокремитись не хочеться", – наголосив музикант.

Сєрга, який є ініціатором створення "Культурного десанту", сказав, що вважає українські сучасні серіали примітивними. Він навів приклад, що, якби тендер виграв не комедійний серіал Горбунова, а серіал про українських поетів, які були репресовані радянською владою, то люди навряд чи прирівнювали таку стрічку до куплених дронів".

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Справа не в Ткаченко

Також, за словами музиканта, справа не в Ткаченко і не в тому, як він керував Міністерством культури. "Річ у тому, що питання культури не хвилювало критичну масу народу України. Країна не хотіла свідомо обирати вектор розвитку своєї культури. Примітивні серіали, музика, телевізійні шоу, які робилися за гроші народу, не тільки його не виховують. Вони сприяють деградації й атрофії критичного мислення. Це – фастфуд, який потихеньку руйнує організм зсередини", – підсумував Сєрга.

Коля Сєрга про скандал зі серіалом "Інгулець": дивіться відео