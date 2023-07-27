У зв’язку з цим Горбунов готовий відмовитися від ордену "За заслуги" II ступеня, яким його нагородили 23 серпня 2022 року, і передати його військовим. Про це він сказав в розмові для ютуб-каналу "Ісландія".

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Горбунов готовий відмовитися від ордену "За заслуги"

У коментарі ведучим ISLND TV продюсер розповів, що на отримання ордену його представили військові й він не міг їм відмовити. "Тільки до того моменту ми для військових дали близько 70 концертів (...). На той момент наша спілка передала ЗСУ близько 400 авто, а сьогодні це понад 833 карети швидкої допомоги", – сказав він.

До цього Горбунов додав, що не отримав орден в руки, тому як тільки отримає, – передасть його військовим. "Знаєте, ми говоримо про військових і ордени, і ви маєте рацію – слова "орден" і "невійськовий" погано пишуться. Я готовий віддати цей орден будь-кому з військових, які зараз на передку. У мене його немає фізично, але якщо мені його дадуть, я готовий передати туди. Або хай зараз перепишуть на будь-якого героя", – сказав Горбунов.

Горбунов також назвав суму, яку вдалося зібрати на аукціонах по Європі. "2 з половиною мільйони євро. Мені ком в горлі стає, я не можу виправдовуватися, коли мені закидають: "Що я зробив для армії? Але ми ніколи цим не хизувалися".

Юрій Горбунов / Фото з інстаграму актора

Реакція мережі

"Пане Юрію, завжди Вас поважала і поважаю. Дякую Вам, ви супер";

"Горбунов боїться, щоб його не закенселили і робить все, щоб змінити хід подій";

"Відбілюємо! Армії потрібні не серіали, а зброя!";

"Орден – для військових. Ти військовий? Війна йде. Совість мати треба";

"Якось все стає на місця, нарешті";

"Людоньки, ви що, дурні? Це ж називається піар! Тепер за "героїчні" вчинки Горбунова, йому дадуть не 34, а всі 134 мільйони!";

"Дякую Юрію Горбунову за його роботу";

"Юра з глузду з'їхав. Хто він такий, щоб комусь давати нагороди. Він їх прийняв і гроші взяв би, якби не підняли шум. Я не вірю в його щирість".

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Кіноіндустрія має працювати

Як повідомив продюсер, він готовий все віддати на фронт, але водночас наголосив, що кіноіндустрія має працювати: "Тепер мене зробили злочинцем. Я дуже хочу, щоб працювала економіка і моя індустрія. Я розумію, що є основний фронт. Коли мені зараз телефонують військові з підтримкою в приватних розмовах і кажуть: "А ми дивимося твоє "Скажене весілля". Бо це комедія, ми хочемо позитивних емоцій". Ми хочемо таку саму комедію зняти. Я ще раз наголошую, вона не про Поворознюка".

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