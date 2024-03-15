Через несколько дней у него должна была быть свадьба: на фронте погиб кинооператор Олесь Самчук

Украина теряет своих лучших сыновей и дочерей в войне, развязанной Россией. Известно, что на войне погиб кинооператор Олесь Самчук.

Трагическую весть сообщило в своем фейсбуке Госкино. Защищая родное государство, погиб 22-летний кинооператор Олесь Самчук.

Читайте также В Украину вернули 100 погибших защитников

На днях у него должна была быть свадьба

Погиб кинооператор Олесь Самчук в возрасте 22 года. Он окончил институт Тараса Шевченко в прошлом году по специальности "Кино и кинооператорство" и служил в аэроразведке под позывным "Каркаде",

– говорится в сообщении Госкино.

Владимир Галицкий, известный кинооператор и доцент кафедры кино-, телеискусства Института журналистики Киевского национального университета имени Шевченко, написал в своем фейсбуке: "Грустно и больно... В бою погиб мой выпускник, кинооператор, воин Олесь Самчук. Светлая память герою!"

Известно, что трагедия произошла 11 марта. Олесь Самчук погиб во время обстрела на Донецком направлении, который осуществили российские захватчики.

В Национальном союзе кинематографистов Украины сообщили, что у Олеся Самчука была запланирована на 19 марта свадьба.

На фронте погиб Богдан Бородай

Редакция 24 Канала выражает свои соболезнования родным и близким Олеся Самчука. Низко кланяемся ему за мужество и подвиг ради будущего нашего государства!

Накануне мы рассказывали, что погиб защитник из Киевской области Богдан Бородай. Известно, что он отдал свою жизнь на Бахмутском направлении. Жизнь 26-летнего военного оборвалась в результате обстрела со стороны российских захватчиков.

По имеющейся информации, Богдан Бородай служил в 24 отдельном штурмовом батальоне "Айдар". Трагическую весть сообщил городской голова Бучи Анатолий Федорук.

Страшная потеря. Погиб 26-летний Богдан Бородай. Молодой патриот окончил военный лицей и получил образование военного переводчика в Киеве. В июне 2022 года вступил добровольцем в ряды ВСУ,

– написал Анатолий Федорук.

Известно, что за свою героическую службу Богдана Бородая наградили почетным знаком "Золотой крест" от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Простились с павшим Героем 13 марта возле Дома культуры села Немешаево. Похоронили защитника на Аллее Героев в Буче, что на улице Депутатской, 1.