Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Детектор Медиа. По его словам, трагедия войны унесла немало жизней среди его коллег

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Олесь Санин о том, как война повлияла на команду фильма "Довбуш"

Олесь Санин, режиссер фильма "Довбуш", поделился, как война повлияла на команду его ленты. По его словам, война принесла не только большие потери, но и значительно изменила жизнь многих участников съемочной группы.

Если говорить о кинокоманде фильма "Довбуш", то пять человек погибли, семеро пропали без вести, а 70 человек сейчас служат в рядах Вооруженных сил Украины и Сил обороны,

– рассказал он.

Среди тех, кто продолжает бороться за Украину, – актеры, каскадеры, кинотехники, художники и операторы. Оператор фильма Сергей Михальчук, который также стал частью этой героической истории, сейчас служит в ВСУ, в разведке. По словам Санина, он находится на линии соприкосновения, вероятно, в Курской области. Двое актеров, которые работали над "Довбушем", присоединились к 68-й егерской бригаде имени Олексы Довбуша.

Часть съемочной группы, в частности, выехала за границу с семьями, и теперь продолжает работать в смежных киноиндустриях.

Как война повлияла на украинское кино

Олесь Санин продолжает активно работать над продвижением своей "Довбуша", несмотря на тяжелые условия, вызванные войной. Он отмечает, что украинское кино, несмотря на сложности, все же остается популярным среди зрителей, и залы часто заполнены до последнего места. Однако, по словам Санина, киноотрасль столкнулась с серьезными проблемами, в частности, из-за резкого уменьшения финансирования со стороны государства.

Просто сейчас идет битва за бюджет, и бюджет культуры уменьшился в несколько раз. Та сумма, которую собираются выделить на кинопроизводство, даже не покроет расходов фильмов, которые уже сняты,

– поделился режиссер.

Он подчеркнул, что в этом году практически завершится прокат тех лент, которые были сняты еще до начала полномасштабной войны, и теперь стоит вопрос о будущем украинского кино. Поскольку уменьшение финансирования поставило под угрозу производство новых фильмов, перед киноотраслью встает серьезный вопрос: как ее развивать дальше.

Санин выразил надежду на международное сотрудничество, в частности с Польшей, Германией и, возможно, Францией. Он отметил, что для развития украинского кино важно привлекать международных партнеров, а также адаптироваться к новым реалиям, чтобы украинские фильмы могли продолжать сниматься и получать поддержку даже в условиях войны.