Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Детектор Медіа. За його словами, трагедія війни забрала чимало життів серед його колег

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Олесь Санін про те, як війна вплинула на команду фільму "Довбуш"

Олесь Санін, режисер фільму "Довбуш", поділився, як війна вплинула на команду його стрічки. За його словами, війна принесла не тільки великі втрати, але й значно змінила життя багатьох учасників знімальної групи.

Якщо говорити про кінокоманду фільму "Довбуш", то п'ятеро людей загинули, семеро зникли безвісти, а 70 осіб зараз служать у лавах Збройних сил України та Сил оборони,

– розповів він.

Серед тих, хто продовжує боротися за Україну, – актори, каскадери, кінотехніки, художники та оператори. Оператор фільму Сергій Михальчук, який також став частиною цієї героїчної історії, зараз служить у ЗСУ, у розвідці. За словами Саніна, він перебуває на лінії зіткнення, ймовірно, у Курській області. Двоє акторів, які працювали над "Довбушем", приєдналися до 68-ї єгерської бригади імені Олекси Довбуша.

Частина знімальної групи, зокрема, виїхала за кордон із родинами, і тепер продовжує працювати в суміжних кіноіндустріях.

Як війна вплинула на українське кіно

Олесь Санін продовжує активно працювати над промоцією своєї "Довбуша", попри важкі умови, які спричинені війною. Він зазначає, що українське кіно, попри складнощі, все ж залишається популярним серед глядачів, і зали часто заповнені до останнього місця. Однак, за словами Саніна, кіногалузь зіткнулася з серйозними проблемами, зокрема, через різке зменшення фінансування з боку держави.

Просто зараз іде битва за бюджет, і бюджет культури зменшився в кілька разів. Та сума, яку збираються виділити на кіновиробництво, навіть не покриє видатків фільмів, які вже зняті,

– поділився режисер.

Він підкреслив, що цього року практично завершиться прокат тих стрічок, які були зняті ще до початку повномасштабної війни, і тепер стоїть питання про майбутнє українського кіно. Оскільки зменшення фінансування поставило під загрозу виробництво нових фільмів, перед кіногалуззю постає серйозне питання: як її розвивати далі.

Санін висловив надію на міжнародну співпрацю, зокрема з Польщею, Німеччиною та, можливо, Францією. Він зазначив, що для розвитку українського кіно важливо залучати міжнародних партнерів, а також адаптуватися до нових реалій, щоб українські фільми могли продовжувати зніматися й отримувати підтримку навіть в умовах війни.