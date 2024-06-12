Актриса рассказала о своем опыте общения и жизни с Адой Николаевной и ее дочерью. Также она призналась, почему много лет испытывает особую привязанность к этой семье.

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Олеся Власова об Аде Роговцевой

Олеся рассказала, что Ада Роговцева очень помогала ей и ее дочери Кате, которая также была задействована в постановке "Варшавская мелодия 2". Она отводила их порой на отдельные репетиции, давала полезные советы и помогала во всем. Ада Николаевна относилась к ним как к равным.

Однако Олеся также вспомнила, как они были на гастролях в Америке, и Ада Николаевна заболела воспалением легких.

Она очень нехорошо чувствовала себя, но все отрабатывала. После спектакля была очень уставшая, однако шла к зрителям, всем улыбалась, со всеми фотографировалась. Я смотрела на нее и училась, как актер должен работать на сцене. Никакого пафоса и абсолютная преданность с таким космическим талантом,

– рассказала Олеся.

Олеся Власова также вспомнила, что во время гастролей в США Ада Роговцева пригласила ее жить к себе, что было для нее приятным сюрпризом.

"И я у них жила, но потом, подозреваю, Ада Николаевна была не рада, что поселила меня. Потому что мы с Катей по ночам непрерывно болтали на кухне. Она приходила, разгоняла нас спать. Тогда я абсолютно влюбилась в их семью. Пол года стихи им посвящала, но не показывала, стеснялась. Я и сейчас восхищаюсь этой семьей", – вспомнила актриса.

Как Ада Роговцева помогает украинцам

Актриса театра и кино Ада Роговцева оказалась настоящей опорой для многочисленных украинцев в период войны. Она отмечается длительным активным противостоянием путинскому режиму, выражая свою непоколебимую вражду к оккупантам, и продолжает помогать и до сих пор, даже на 86-м году жизни.

Роговцева, как никто другой, понимает, что значит переживать трудности. Она регулярно посещает военных и оказывает поддержку защитникам нашей страны еще с 2014 года.

"Мы ездим с нашими концертными программами по батальонам, по базам. Раньше были на передовой, а сейчас не пустят уже и правильно сделают. А раньше ездили, я войну знаю. Я знаю этих ребят, и они знают меня. Мы взаимно уважаем друг друга", – делится актриса.

Хотя Ада Роговцева до сих пор занимается спектаклями в театре, она подчеркивает, что сейчас самое важное – работать на победу Украины. Она активно волонтерит и ставит на первый план помощь тем, кто больше всего нуждается в ней сегодня.