Железняк раньше поливала грязью Украину и рассказывала сказки по провластным каналам, а теперь заявила, что замечает в украинской культуре определенное родство с русским. Поэтому в интервью российским СМИ призвала к оккупации всех украинских территорий.

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Олеся Железняк заявила, что Украина и Россия должны быть объединены

Актриса провела много времени вблизи столицы Украины. Оказалось, что именно во время прогулок по улицам Киева Железняк размышляла об "объединении" и сходстве культур. Путинистка описала столицу Украины как "Москву, которая здесь". Она утверждает, что "Украина и Россия должны быть вместе", призывая к оккупации всех украинских областей.

Мне кажется, что мы должны быть вместе. Я не знаю, как это должно быть оформлено, у всего есть какая-то юридическая сторона, которой я не касаюсь, но с человеческой точки зрения, мне кажется, мы должны быть вместе. Мы – одно, потому что культура у нас общая,

- сказала Железняк.

Олеся Железняк обманывала фанатов историями о "нацизме"

Актриса, которая высмеивала Украину и рассказывала вымышленные истории на прокремлевских каналах, испытала возмущение, когда услышала мнение своих коллег-эмигрантов, выступивших против войны.

Железняк признается, что не может представить, как можно "фальсифицировать" жизнь в России. В то же время она сама активно обманывает поклонников разными историями о "нацизме" среди украинцев и критикует президента Украины Владимира Зеленского, с которым раньше работала на одних площадках.



Олеся Железняк и Владимир Зеленский в фильме "8 первых свиданий" / Квартал-95

Российский актер отказался играть с путинисткой на одной сцене

Актриса "Сватов" теперь боится уезжать за пределы России, даже на гастроли. Она уверена, что будет достаточно работы в пределах территории, подконтрольной террористическому государству, но признала, что однажды ему отказали в работе. Оказалось, что влиятельный российский актер отказался играть вместе с путинисткой из-за ее жестокой позиции.



Олеся Железняк / Фото из соцсетей

Олеся Железняк об Украине