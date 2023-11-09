Железняк раніше поливала брудом Україну та розповідала казки на провладних каналах, а тепер заявила, що помічає в українській культурі певну спорідненість з російською. Тому в інтерв'ю російським ЗМІ закликала до окупації всіх українських територій.

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Олеся Железняк заявила, що Україна та Росія мають бути об'єднані

Акторка провела багато часу поблизу столиці України. Виявилося, що саме під час прогулянок вулицями Києва Железняк розмірковувала про "об'єднання" та схожість культур. Путіністка описала столицю України як "Москву, яка тут". Вона стверджує, що "Україна та Росія мають бути разом", закликаючи при цьому до окупації всіх українських областей.

Мені здається, що ми маємо бути разом. Я не знаю, як це має бути оформлено, у всього є якась юридична сторона, якої я не торкаюся, але з людської точки зору, мені здається, ми маємо бути разом. Ми – одне, тому що культура у нас спільна,

– сказала Железняк.

Олеся Железняк обманювала фанатів історіями про "нацизм"

Акторка, що висміювала Україну та розповідала вигадані історії на прокремлівських каналах, відчула обурення, коли почула думку своїх колег-емігрантів, які виступили проти війни.

Железняк зізнається, що не може уявити, як можна "фальшувати" життя в Росії. У той же момент вона сама активно обманює шанувальників різними історіями про "нацизм" серед українців і критикує президента України Володимира Зеленського, з яким раніше працювала на одних майданчиках.

Російський актор відмовився грати з путіністкою на одній сцені

Актриса "Сватів" тепер боїться виїжджати за межі Росії, навіть на гастролі. Вона впевнена, що матиме достатньо роботи в межах території, що підконтрольна терористичній державі, але визнала, що одного разу їй відмовили в роботі. Виявилося, що впливовий російський актор відмовився грати разом із путіністкою через її жорстоку позицію.



Олеся Железняк / Фото з соцмереж

Олеся Железняк про Україну