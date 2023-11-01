Хто серед російських акторів, які раніше знімались в Україні, сьогодні підтримує війну Росії проти України, читайте на сайті 24 Каналу.

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Російські актори, які знімались в Україні та підтримали війну

Тетяна Кравченко

Акторка, яку ми знаємо, як Валюха з серіалу "Свати", поливала брудом усіх своїх українських друзів зі знімального майданчика. Кравченко перебувала у Росії, де понад рік працювала і надійно заробляла гроші в рублях, виступаючи в російських проєктах, продовжувала давати брехливі інтерв'ю.



Тетяна Кравченко у серіалі "Свати" / Пресслужба 1+1

Антон Батирєв

Російський актор Антон Батирєв часто знімався в українських фільмах та серіалах, до початку повномасштабного вторгнення. Ба більше, він навіть серйозно розглядав можливість отримання громадянства України та гостро висловлював свою позицію щодо дій Путіна. Однак 24 лютого зірка серіалу "Ніщо не трапляється двічі" повернулася до Росії та за кілька днів оприлюднив повідомлення в інстаграм із підтримкою Z-пропаганди.

Прохор Дубравін

Російський актор Прохор Дубравін підтримав злочинне вторгнення в Україну, де він раніше активно працював і заробляв гроші, навіть висловив підтримку в бік агресії своєї країни та окупантів. А зі своїх українських глядачів, для яких актор раніше грав ролі, він тепер насміхається.

Олеся Железняк

Ще одна акторка, відома нам зі "Сватів", У серіалі акторка зіграла роль Лариси Буханкіної. Акторка здивувалася, що українці не вважають Росію "рятівницею", а називають країною-окупантом і терористом. Ба більше, вона заявила, що президент Володимир Зеленський хоче вбити її дітей.

Мені хочеться сказати: "Володю, ну, невже ти мене так ненавидів, що ти хочеш вбити моїх дітей?". Я пам'ятаю, суботу, неділю ми йшли Хрещатиком і там висіли прапори американські. Я думаю, може зло так і приходить,

– сказала Железняк.